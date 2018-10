Mõned päevad tagasi hakkasid levima uudised, et “Simpsonite” tegelaskuju Apu Nahasapeemapetilon, kes tuntud Springfieldi poekese Kwik-E-Mart omanikuna, kirjutatakse seriaalist välja, kuna õhutab rassistlike stereotüüpe. “Simpsonite” produtsent Al Jean vastas levivatele kõlakatele Twitteris.

Selgub, et meediaväljaanne, kellest kõlakas levima hakkas, nimetas vääralt India-Ameerika päritolu filmiprodutsenti ja YouTuberit Adi Shankarit seriaali produtsendiks. Shankar oli see, kes väitis, et Apu karakter sarjast välja kirjutatakse. “Adi Shankar ei ole “Simpsonite” produtsent. Ma soovin talle parimat, aga ta ei räägi meie seriaali eest,” kirjutas "Simpsonite" õige produtsent Al Jean Twitteris.

Kuigi see ei täpsusta midagi Apu tuleviku suhtes, ütleb Jean’i tviit siiski seda, et kuni ei ole ametlikku kinnitust seriaali enda tegijatelt, ei ole vaja uskuda kõiki kõlakaid, mis internetis ringlevad.

Shankar, kelle sõnadest jutt Apu kurva saatuse kohta levima hakkas, põhjendas juhtunut sellega, et üks meediakanal kutsus teda vääralt “Simpsonite” produtsendiks. “Ma ei ole ega pole kunagi väitnud, et ma seda olen,” sõnas ta, lisades, et Jean’i tviit jättis siiski lahtiseks selle, mis Apu tegelaskujust saab.