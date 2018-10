„Ma isiklikult ei taha endale ette kujutada, kui seda teist inimest enam su kõrval pole, aga vähemasti lavastuse kaudu oli see võimalik läbi mängida,“ ütleb Linnateatris oma teise lavastuse teinud Hendrik Toompere (53). „Nägin oma vanemate pealt, et kui isa suri, läks emal kuskil neli aastat, aga tegelikult ta kaotas motivatsiooni. Mõnes mõttes on see hirmuäratav.“