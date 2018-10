Kultuuriminister Indrek Saar kutsub tagasi Eesti Kontserdi nõukogu. Sihtasutuse juhatuse liikme võimaliku uue konkursi kohta teeb otsuse nõukogu. Nii otsustati täna, 30. oktoobril kultuuriministeeriumis toimunud kohtumisel.

Kultuuriminister Indrek Saar otsustas nõukogu täies koosseisus tagasi kutsuda pärast seda, kui oli tutvunud Eesti Kontserdi nõukogu esimehe Indrek Laulu ülevaatega juhatuse liikme konkursi läbiviimise protsessist ning kohtunud kõigi nõukogu liikmetega.

„Kõik nõukogu liikmed sai arutelu käigus esitada oma selgitused ning tegid ettepanekud, kuidas tagada töörahu. Pärast materjalidega tutvumist ja arutelu sai kõigile selgeks peamine – nõukogu ei ole selles kooseisus ja senise esimehe juhtimisel töövõimeline. Etteheide nõukogu esimehele on ebapiisav infovahetus nõukogu liikmetega ning suutmatus saavutada nõukogus vajalikku konsensust. Ka on lahknenud arusaamad organisatsiooni juhtimisest ja vajadusest. Eesti Kontserdi praegune majanduslik seis vajab selgelt teistsugust lähenemist ja juhtimist. Sellepärast otsustasime jätkata täiesti puhtalt lehelt – see otsus tugines ka valdava osa nõukogu liikmete ettepanekule,“ ütles minister Saar.

Nõukogu liikmete nimetamise protsessist teavitab kultuuriministeerium avalikkust nii pea, kui kokkulepped on sõlmitud.