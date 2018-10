Ettevõtjate loodud Riigireformi Sihtasutuselt vaevalt ootas keegi pelgalt peenhäälestust – ilma tunnetuseta, et Eesti riigikorralduses on midagi kapitaalselt valesti, ei oleks selle moodustamist ettegi võetud. Nüüd, kus avalikuks on saanud muudatustepaketi teine osa, tuleb aga küsida, mis võiks olla poliitikute motivatsioon riigireformijate kõrgelennulisi ettepanekuid ellu viia.

Viimaste ettepanekute seas on ehk enim tähelepanu pälvinud ettepanek kärpida riigiametnike hulka poole võrra, jättes arvestusest küll välja õpetajad, arstid, politseinikud, päästjad ja kaitseväelased. Kiiduväärt on, et eraldi on rõhutatud ametite, inspektsioonide ja sihtasutuste jne ülevaatamise vajadust, kuna on ilmne, et pelgalt töötajate ümberpaigutamisest nende asutuste vahel ei sünni mingit kokkuhoidu.

Teisalt, kuidas saab öelda, et just pooled töökohad on üleliigsed, kui reaalset ülevaadet veel polegi? Kui riigikogulaste arvu vähendamisel kümne võrra 91 peale võibki olla eelkõige sümboolne mõju, siis sellisel hulgal ametnike kärpimine pärsib päris kindlasti konkreetsete eesmärkide täitmist – näiteks sihtasutuse endagi unistust kaks korda lühematest haldusmenetlustähtaegadest.

Jõulisemgi vastuseis on aga mõtetele ühendada ministeeriumid ühtseks valitsusasutuseks, piirata valitsuskoosseisu kümne ministri ja peaministriga ning määrata viimane riigi peastrateegiks. Kas need muudatused hoopis ei nõrgestaks parlamendi rolli, mida tegelikult soovitakse tugevdada? Ja kas peaministrit veel ei tunnistatagi riigi arengu peamise suunanäitajana?

Nii ei tule üllatusena, et ettepanekute tõttu, mille jõustamiseks ei paista nüüd ega lähemas tulevikus mitte mingisugust (poliitilist) tahet, või mis juba on jõustunud (näiteks arusaamatu soovitus seada riigireformi läbiviimise ajaks sisse riigihalduse ministri amet), on poliitikud ja teised arvamusavaldajad sihtasutuse pakutud lahendusi eluvõõraks tembeldanud. Kahjuks on see teinud mugavaks, et vältida arutelu sellegi üle, millised ettepanekutest on tegelikult väärt kaalumist.