Kati Saara Vatmann müüb maha oma Kehtna vallas asuva Soone talu.

Kuulutuses on kirjas, et elamu esimesel korrusel on avar köök ja elutuba, kaks õdusat magamistuba, panipaik, saunatuba ja sahver otsepääsuga lambalauta. Köögis on lesoga pliit ja elektripliit. Teisel korrusel on kolm uhiuut tuba, neist üks suure päikesepoolse terrassiga. Eriti sobib talu koduks hobustega elujõulisele perele.

"Esiteks on mu lapsed täiskasvanud ja pesast välja lennanud ning 9-toaline talu on meile elukaaslasega kahekesi elamiseks liiga suur," selgitas Kati talu müümist Elu24-le.

