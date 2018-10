Albers kirjutab ka teiste blogijate teemal, nentides, et Eesti blogijaid ei erista enam mitte miski. “Ja kui me tuleme nüüd selle juurde, et vaadata Eesti blogijaid, sest meie, ja veel umbes tuhat inimest, oleme blogijad, siis suures plaanis, mis meid eristab? Mitte midagi. Mallukat kunagi eristas see, et ta oli julge ja labane, meid see, et panime avalikult puid alla, kristiseerimise kleite, kaitsesime neid, kes seda ehk väärt ei olnud, tunnistasime, et Rõivas pole kaugeltki ainuke, kes oma naist petnud on jne,” kirjutab naine blogis.

Albers kirjutas mõned päevad tagasi oma blogis postituse “Me pole blogijad, me oleme staarid!”, kus kirjutab teemal, et rahvale ei meeldi mitte ei tema ja ta elukaaslane Meelis, vaid karakterid, keda nad blogis mängivad.

Kuigi Eesti blogimaastik ei ole väga suur, ei mahu staarblogijad siiski väikesesse Eestisse ära. Kätš tuntud blogijate Mari-Leen Albersi ehk Marimelli ja Merilin Taimre ehk Palja Porgandi vahel on pinna all pakitsenud juba üle aasta, kuid nüüd võttis Albers Taimre oma blogis jälle ette.

“Ülejäänud rahvas on kõik sama – keskmine. Pereblogid, kes natuke fäänsimad, kes natuke maakamad, aga suures plaanis sama. Ainuke, kes mulle praegu pisut eristub ongi Porgand. Jah, ma vihkan ta ületoodetud keha, liiga suurt perset ja liiga pikki küüsi (ise samal ajal öeldes, et ole naturaalne ja sina ise), aga ometigi ta eristub ja panebki üle oma lapsemeelsusega vlogides, samas kirjutades jätab hoopis teise mulje. Suva, aga ta on hea toode. See ongi see, mis loeb. Hea turundus ja töö seal taga,” viskab ta Taimre suunas repliigi.

Varasemalt süüdistasid blogijad teineteist kadeduses…

Kuid sõnasõda kahe blogija vahel on aset leidnud juba varemgi: 2017.aastal sattus Taimre skandaali, kuna müüs kosmeetikat, mida firmad talle testmiseks olid saatnud. Albers kritiseeris Taimret oma blogis nimetades teda ahneks.

“Piinlik on olla blogija, nö samadel tingimustel. Kui üks blogija teeb sitta, kannatab kogu blogimaastik. Nii lihtsalt on. Turundajate jaoks pole vahet, kas sa oled Paljas Porgand või Mallukas, marimell või Lipsuke – kui turundaja kuuleb blogija, siis tal tekib ettekujutus sellest, mida ta meediast on näinud. Ja kui ükskõik milline blogija ei ole seal positiivses toonis mainitud, kannatavad tegelikult kõik. Nagu eile üks sõber ütles – porgand on praegu terve peenra täis pasandanud ja tuulega on see laiali kandunud ka kõikidele teistele peenardele. True that!” kirjutas Albers toona.

Taimre nimetas Albersit aga kadedaks ning temale vastumeelseks inimeseks. “Miks raisata oma elu, energiat ja aega teiste tegemistes nuuskimiseks. Saan aru, et Marimelli blogi on natuke nagu Elu24 – täis skandaale ja halamist – kuid mina sellist negatiivsust ei kannata. Veel vähem kannatan seda, kui selja taga räägitakse üht ja näkku teist. Ma ei karda olla aus ja seda paljud mu lugejad just hindavadki. Samamoodi ei karda ma oma aususe tõttu teistele mitte meeldida, sest see on paramatus,” kirjutas Taimre vastuseks enda blogis.

“Ma ei saa väga hästi aru, mille peale ma kade olen? See, et ma julgesin eetikateemat puudutada ja mõni päev varem pärisin tema Facebooki lehel aru tema Elu24 pressinõukokku kaebamise kohta, teeb minust kohe kadeda? Ma ei saa aru. Ma ei oska vist olla kade. Antud hetkel olen ma lihtsalt natuke hämmigus, ta on jätnud tegelikult siiani väga malbe ja toreda mulje, mitte et õelutseks kuskil nurgas. Äkki ta on ise kade? Aga endiselt, ma ei saa aru, mille peale üldse kade olla. Nii mul kui tal. Elu on elamiseks ja inimesed on erinevad oma eesmärkide saavutamisel,” jätkas Albers.

…ja hiljem kritiseeriti teineteise välimust

Mõlemad käisid külas ka Brigitte Susanne Hundi blogis, kus neiu mõlemale võimaluse teineteisest rääkida andis.

"Paljas Porgand ütles Sinu kohta minu videoblogis üsna halvasti - rumal, paks ja ebaintelligentne ning mina, kui ajakirjandust õppinud inimene, annan võimaluse Sulle vastulauseks! Ebakindel, feik, rumal - kas mõni neist sõnadest iseloomustab Merilin Taimret?" küsis Brigitte Albersi käest.