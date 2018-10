"Eelmisel kevadel avastati mul endo­metrioos ja emakakael­avähi eelne seisund," avaldab räppar Tiiu.

"Pidin kohe minema operatsioonile. Minu jaoks pole lapse saamine kunagi olnud oluline, kuid hoopis teine asi on, kui sulle öeldakse, et sa ei pruugigi lapsi saada. Too hetk oli hull läbi­elamine füüsiliselt ja men­taalselt. Päev pärast oppi pidin tegema 13aastastele Snapchat’i ja teesklema, et kõik on korras," räägib ta.

