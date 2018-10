USA juudid haavunud: sünagoogitulistamise ohvrite mälestuseks kõneles Jeesuse-usku rabi ()

USA asepresident Mike Pence sai kaela kriitikavalangu, kui korraldas valimiskampaania üritusel mälestuskõne laupäeval toimunud sünagoogitulistamise ohvritele. Ühegi ohvri nimi kõnes ei kõlanud, küll aga poliitikute omad.

BBC vahendab, et Michiganis toimunud valimisüritusel pidas kõne rabi Loren Jacobs. Antud pühamees oli aga vastuoluline valik, kuna kuulub messiaanlike juutide usulahku. Need juudid tunnistavad erinevalt judaismi peavoolust Jeesus Kristust jumala pojana ning seisavad seega (eriti tavalist judaismi järgivate juutide silmis) pigem lähemal kristlastele kui teistele juutidele. Mike Pence on ise sügavalt usklik kristlane. Rabi ei maininud oma kõnes kordagi ühtki tulistamise ohvrit nimepidi, kuid luges ette Michigani osariigis kandideerivad vabariiklastest poliitikud. Samuti rõhutas rabi Jacobs oma kõnes, et Jeesus on messias, solvates sellega paljusid USA juute.

Valimisüritus toimus aga Michigani 11. piirkonnas vabariiklasena USA kongressi kandideeriva Lena Epsteini heaks, kes on ise juut. Naine kirjutas Twitteris, et valik osutus rabi Jacobsi kasuks, kuna see sümboliseeris eri uskude vahelist sõprust. Kriitikud, kes rabiga rahul polnud, on tema sõnul vaid sammuke eemal religioossest sallimatusest. „Praegu on aeg, et kõigi uskude, kõigi religioonide esindajad tuleksid kokku ja põlgaksid ära vihkamise ning usupõhised lahknevused,“ kirjutas Epstein. Samuti ei olnud põhjust pahandada asepresident Pence'iga, kuna tema rabi Jacobsit üritusele ei kutsunud.