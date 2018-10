Kujutagem ette situatsiooni – ees on ootamas mõnus pühapäevane väljasõit, piknikukorv või suusad-kelgud asetatud pagasiruumi, autole hääled sisse, naabertänavast sõbrad peale ja linnast välja. Kõlab imelihtsalt. Aga kui peres kasvavad väikesed lapsed, siis võivad sellised väljasõidud hoopis keeruliseks kujuneda.

Minu ja elukaaslase perekonda sündisid viis kuud tagasi kaksikud. Värsketel vanematel on loomulikult rohkelt asju mõelda, kuid pean tunnistama, et ei eeldanud, et üheks suurimaks murekohaks saab auto.

Meid on mitu aastat truult teeninud universaalkerega Volkswagen Passat. Tegemist on küll keskmisest suurema autoga, kuid viimasel ajal on saanud selgeks, et ilmselt tuleb sõiduk välja vahetada. Häda korral mahuvad küll vankrid ja paar kotti pagasnikusse, kuid tagaluuk tuleb sel juhul väga hoogsalt kinni luua. Peale meie neljase perekonna keegi autosse ei mahu, aga ometi tahaks teinekord väljasõidule vanaema-vanaisa või sõbrad kaasa võtta.

Niisiis olen viimasel ajal mitmeid autosalonge külastanud ning ikka ja jälle kerkib esile sama probleem – pagasiruumi lihtsalt ei mahu kaks vankrit. Hea sõber soovitas mulle aga 2017. aasta Chrysler Pacificat.

Meie jaoks täiuslik pereauto!

Kuigi Chrysleris on seitse kohta, eeldasin automaatselt, et kui vanker ja kõik muu peale tõsta, tuleb meil viimasest kolmest istmest loobuda (ning alles jääks taas neli kohta). See tähendaks, et praeguse sõiduvahendiga erilist vahet ei oleks. Üllatus oli aga suur, kui tõdesin, et kõik asjad mahtusid istmeid liigutamata sisse!

Mahukuse juures on oluliseks lisaväärtuseks mugavus – nimelt käivad mõlema tagumise külje liuguksed ja pagasnik lahti jalga viibutades. See on lapsevanema jaoks ülitähtis, sest tavaliselt on süles laps ja teises käes poekott. Kuidas sa siis ukse lahti saad? Kumma sa maha paned – lapse või toidukoti? Sügiseste poriste ilmadega ei raatsi kumbagi hetkeks maha asetada.

Automaatselt avanevad liuguksed tasuvad ära ka parkimiskohtadel. Kuna auto on keskmisest suurem, võib kitsal parkimiskohal olla keeruline ust ohutult (ehk teist sõidukit kriimustamata) avada.

Mis mind esialgu veidi üllatas, oli gaasipedaal. Vaevalt puudutasin ma seda jalaga, kui juba auto hoogsalt edasi liikus. Pole ka imestada, tegemist on siiski 3,6-liitrise ja 214kw ameeriklasega, mis tahab sussi all käima tõmmata ilma liigselt pingutamata (ka bensiini kulus vastavalt). Sujuvalt kiire liikumisega harjub õnneks õige kiiresti ära. Ka naisele meeldis auto kiirus väga ning loomulikult mootori lõrin – seda võikski kuulama jääda!

Kuigi tegemist on suure autoga, osutus manööverdamine imelihtsaks ning kitsamatel tänavatel ei tekkinud mitte mingit probleemi. Lisaks on autol pehme vedrustus ja väiksemaid teeauke ei tundnud peaaegu üldse.

Meie põnnid on küll piisavalt väikesed, kuid auto köitis ka nende tähelepanu. Mitte küll mootorilõrina ja hoogsa liikumisega, aga hoopis panoraamkatuse ja istmete selgadel olevate ekraanidega. Kui lapsed jonnima hakkavad, tuleb multikad mängima panna ja suurim tusatuju kaob hetkega.

Oleme elukaaslasega suviti palju ringi sõitnud ning telkinud. Tundub, et edaspidi pole telgi kaasa võtmine hädavajalik, sest magada saab autos. Nimelt kulub selles autos iga istme põranda alla libistamiseks umbes poolteist minutit – see tähendab, et viie-kuue minutiga on magamiskotti pugemiseks vajalik ruum olemas.

Täiuslik pereauto, mis meeldib igale pereliikmele!

