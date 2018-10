Vaid aastaga Eesti muusikamaastikul võimsa debüüdi teinud Nublu annab 7. detsembril taasavatud Tartu Kammivabriku tehasehoones suursuguse kontserdi. Räpparile omaselt on õhtult oodata kaasahaaravat lavasõud ja üllatusi.

„Ta valitseb aastat 2018 nii nagu keegi poleks arvata julenud. Kaasa arvatud ta ise,“ kirjutab Siim Nestor septembri alguses ilmunud Eesti Ekspressi külgedel. Salapärane räppar Nublu, kes andis vaid paar nädalat tagasi Tallinnas, Kultuurikatlas karjääri seni suurima soolokontserdi, rõõmustab jõulude eel Lõuna-Eesti fänne kontserdiga Tartu Kammivabriku tehasehoones. Tegu on Nublu selle aasta viimase ülesastumisega ning jõulukuule omaselt ei puudu esinemiselt ka magusad üllatused.

Ajalooline kontsertkoht, kus eelmisel sajandil hoogsalt kamme, kilekotte, pinksipalle ja palju muud põnevat toodeti, on täna värskelt avatud sündmuskeskus. Kuigi seal on septembri keskpaigast võõrustatud mitmeid külalisi, on Nublu kontsert esimene suur avalik sündmus.

„Meil on väga hea meel, et Nublu valis oma esinemiskohaks just Tartu Kammivabriku. Ülikoolilinna uus sündmuskeskus oma industriaalse interjööriga sobib selleks ideaalselt ning olen kindel, et publikul jätkub meie juures avastamisrõõmu,“ lausub Tartu Kammivabriku tegevjuht Kätriin Seli.

Piletid alates hinnaga 15 eurot tulevad müüki neljapäeval, 1. novembril kell 10. Lisainfot leiab Facebookist.