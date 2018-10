Mida värki! Silvia Ilves krõmpsutab mulda: see isu saadab mind aastaid ja süveneb lapseootuse ajal ()

Tšellist Silvia Ilves, kes praegu ootab oma neljandat poega, paljastab ühe isevärki isu, mis teda juba mitu aastat saatnud on. Nimelt kannab Silvia endaga kaasas pudelikest mullaga, kust vajadusel ampsu võtta. "See isu on mind saatnud juba aastaid, ning on alati süvenenud beebiootuse ajal," paljastab Silvia. "Igal õhtul koju jõudes käin taskulambiga kasvuhoonest läbi, et sealt paar ampsu võtta. Vahel tekib ka töö juures hirmus isu mulla järele. Eile õhtul leidsin ka lahenduse - raputasin kaussi korjatud mulla suurtest tükkidest läbi sõela puhtaks ja kallasin pudelisse," räägib ta. Silvia mullapudelike (Erakogu) Silvia ütleb, et teab küll, et mõne jaoks võib see tunduda jäle, kuid tema ei oska mulla peale tülgastusega vaadata. "Vahel olen ostnud ka eriti mullaseid kartuleid, et neid puhtaks limpsida, aga nendest pärast süüa pole ma tahtnud teha. Siis hakkab veider," tunnistab ta, kuid lisab, et ei osta kartuleid kokku kilode viisi, seega ei pea keegi muretsema, et ta toitu raiskaks. Silvia Ilves (Tiina Kõrtsini)

Keegi teine tema kodus mulda ei söö. "Elukaaslasel ajab see südame pahaks, ta pirtsutab, et ei saa mind enam musitada. Ja eks ma nagistan seda omaette. Ma ei taha seda kiiksu lastele edasi anda." Siiski paljastab Ilves, et kord on vanimale poisile ka mullasöömisega vahele jäänud, mispeale poeg uuris, kas tõesti emale see maitseb ja miks ta seda sööb. "Õnneks, kui ma ka talle tögades seda pakkusin, kirtsutas ta nina."

Raseduse ajal pole mulla- või saviisu küll tavapärane, kuid seda võib ette tulla. Kui lapseootel naist tabab kange tung mulda või savi süüa, võib ta vajada selles sisalduvaid mineraale. Mullas leidub nii rauda, vaske, magneesiumi kui ka tsinki. "Mul võtab väga hästi iiveldust ära," teab Silvia omast kogemusest. Silvia sõnab, et arstid ei ole osanud konkreetset seisukohta võtta. "Otsest ravi või asendusainet pole ma siiani leidnud." Samas, tõdeb ta, ongi igaühel erinevad isud. Näiteks on ta kuulnud, et paljudel beebiootel naistel isutab väga keefir. "Sellest hoian ma eemale. Isud on erinevad." On ka üks toit, mida Silvia lapseootuse ajal enam silmaotsaski ei kannata. "Kikerhernestega läksin juba alguses nii tülli, et praegu sellest rääkiminegi ajab iiveldama. Kord keetis elukaaslane mulle potitäie kikerherneid ja sõin õhtul isukalt pool potti ära... järgmisel päeval ei suutnud ma enam nende poole vaadatagi!" sõnab Silvia ja lisab, et süda hakkab läikima iga toidu peale, kus terakenegi kikerhernest sees. Eriti isutavad Silviat aga mullased porgandid. "Vanemad toovad mulle raske südamega pesemata porgandeid. Lastele pakun ma muidugi pestud porgandeid."