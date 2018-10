USAs California osariigis Yosemite rahvuspargis leidsid turistid möödunud kolmapäeval Taft Pointi jalamilt mehe ja naise surnukeha. Esmaspäeval selgus, et kaljult olid selfi tegemisel surnuks kukkunud tuntud reisiblogijad Meenakshi Moorthy (30) ja Vishnu Viswanath (29), vahendab Bild Online.

Indiast pärit, kuid USAs elav ja töötav paar kukkus alla 240 meetri kõrguselt. Tegemist oli reisiblogijatega, keda jälgis Instagramis 13 000 inimest. Parimaid reisifotosid jagasid nad ka oma veebileheküljel ja Facebookis.

Taft Point (vasakul) Yosemite rahvuspargis. (AP/Scanpix)

Alates 2011. aastast on ametlikel andmetel maailmas selfi tegemisel hukkunud üle 260 inimese. Tõenäoliselt on see arv aga veelgi suurem.