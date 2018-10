41aastane Niels Högel on sõjajärgse Saksamaa üks jubedamaid sarimõrvareid. Mees tunnistas kohtus, et tappis oma patsiente selleks, et kolleegidele muljet avaldada.

Põhja-Saksamaal medvennana töötanud Högel kannab juba eluaegset karistust kuue inimese tapmise eest. BBC vahendab, et nüüd tunnistas mees kohtus üles, et tappis aastail 1999-2005 kokku sada patsienti. Oldenburgi linnas suri tema süül 36 inimest, Delmenhorstis 64.

Kohtus jäi mees oma ülestunnistuses pisut ebamääraseks. Kui kohtunik küsis, kas mees tunnistab kõigi saja patsiendi surmamise üles, vastas too, et enam-vähem.