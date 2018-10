Pole ka ime, sest sõidukite ohutust hindava EuroNCAP-i kokkupõrketestides teenivad mopeedautod 0-1 tärni, samas kui väikesed sõiduautod teenivad samades testides 4-5 tärni (viis tärni on parim võimalik tulemus).

Probleeme tekitab seegi, et suur osa Soome mopeedautodest on ümber ehitatud. Seaduse järgi ei tohiks need sõita kiiremini kui 45 km tunnis, kuid hinnanguliselt pooltel sõidukitel on piirajad maha võetud ja nende tegelik kiirus võib olla kaks korda suurem.

Kuna väikeautod on mopeedautodest ohutumad ja nende tehniline seisukord paremini kontrollitav (mopeedautod ei pea käima tehnoülevaatusel), valmistab Soome valitsus ette seadusemuudatust, mis jõustudes lubaks vähemalt 15aastased noored tavaliste väikeautode rooli. Eeldusel, et noorel on ette näidata mopeedi- või autojuhiluba.

Seda küll teatud mööndustega. Nimelt ei tohi väikeautod olla valmistatud enne 2014. aastat, kaaluda rohkem kui 1500 kilo ja nende sõidukiirus ei tohi olla suurem kui 45 km tunnis.

Kiiruse piiramiseks paigaldataks autodele pitseeritud nn mustad kastid, mis lahtimurdmise korral saadavad teate näiteks lapsevanemale või politseile. Osal piirajaist on samas ka spetsiaalne võti, mis võimaldab auto normaalsed võimed taastada juhuks, kui autot soovib kasutada juhiloaga täisealine.

Soomes räägib mopeedautode kahjuks ka nende hind: uus mopeedauto võib olla kallim kui tavaline väikeauto, millele „musta kasti“ lisamine maksaks 400-500 eurot. Ka kindlustusmaksed võivad uue sõiduki puhul küündida mitme tuhande euroni aastas. Lisaks kurdavad omanikud, et enamasti klaaskiust kerega mopeedautod ei paku kokkupõrke korral küllaldast kaitset, kipuvad lagunema ja remontki olla kallis.