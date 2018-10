Oravate seas levib jutt, et päev enne seda, kui EK nõukogu tegi oma värskeima otsuse, et Laine Randjärvele ei anta volitusi hakata EK uueks juhiks, kutsus kultuuriminister Indrek Saar välja EK nõukogu esimehe Indrek Laulu, keda ta noomis Randjärve valiku pärast.

Samuti eitab Saare ja Laulu kohtumist kultuuriministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Meelis Kompus. „Kultuuriministeerium kinnitab, et minister Saar ei ole kohtunud ega kõnelenud, ka telefoni teel mitte, SA Eesti Kontsert nõukogu esimehe Indrek Lauluga, veel vähem teda noominud. See väide on läbinisti vale.“

„Kultuuriminister Indrek Saar on tutvunud nõukogu esimehe koostatud ülevaatega, kuid ei pea korrektseks enne anda avalikke kommentaare, kui ta ei ole nõukogu liikmetega kohtunud ja teemas selguse saanud,“ vastas Kompus küsimusele, kuidas on edenenud ministeeriumi töö saamaks ülevaadet EK juhi konkursi läbiviimise kohta.

Randjärv ise kipub arvama, et otsuse taga on poliitilised juhtnöörid, kuid tal pole seda millegagi tõendada. „Minu käest kusagil küsiti, kas see võib olla poliitiliselt kallutatud. Ma ei saa seda täna väita, sest ametnikud, kes minu vastu hääletasid, ei ole ju poliitikud. Kuid nad on ministeeriumite töötajad ja nad on määratud poliitilise isiku poolt sinna nõukokku. Samal ajal muusikud hääletasid minu poolt,“ rääkis Randjärv pärast nõukogu otsust eelmisel nädalal.