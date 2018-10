Halloween on käes ja oktoober on läbi, mis tähendab, et aeg on tutvustada mööduva kuu särtsakamaid videolugusid.

Käisime suurte jõududega Kolmanda Silma festivalil, kus uurisime muu hulgas, kas kristallid saavad tühjaks nagu patareid ja kas neid peab laadimas käima spetsiaalses punktis nagu elektriautosid või piisab aknalauast ja täiskuuööst.

Kolmanda Silma festival (Erki Pärnaku)

Saate "Mis muss on?" teises episoodis oli räppar ROM, kes andis mikrit maitsta ka meie reporterile.

(Tatjana Iljina)

Spordiajakirjanikud proovisid aga, mis tunne on minna kontoritoolist profi vastu rannavollet mängima.

(Robin Roots)

Seda ja muud põnevat näed kuud kokkuvõtvast videoklipist!