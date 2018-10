Audit paljastas Eesti Kontserdi raamatupidamises suure segaduse ()

Eesti Kontserdi (EK) tellitud erikontrolli aruanne tõi ilmsiks, et sihtasutuse alla kuuluva vanamuusikaansambli Hortus Musicus raamatupidamises ja aruandluses valitses aastatel 2013-2016 täielik segadus ning Eesti Kontserdi juhtkonna hooletus lepingute sõlmimisel tõi kaasa kahjusid.

2016. aasta veebruaris tekkisid Eesti Kontserdil tõrked raamatupidamislikus suhtlemises Peeter Vähile ja Tiina Jokinenile kuuluva ERP OÜ-ga, kes oli neile osutanud teenuseid nii sisseostetavate artistide, kollektiivide kui ka lennupiletite hankimisel, kirjutab ERR-i uudisportaal. Sisejuurdlusel tekkis kahtlus, et tegu võib olla finantsdistsipliini, töösisekorra reeglite ja raamatupidamisseaduse rikkumisega.

Eesti Kontserdi juhatus tegi ettepaneku tellida audit, et uurida oma kollektiivi Hortus Musicus ja nende kunstilise juhi Andres Mustoneniga seonduvaid lepinguid nii Eestis kui välismaal toimuvateks kontsertideks, kollektiivi töösuhet ERP OÜ-ga ning kuludokumente. Ilmnes, et Mustonen on pakkunud klientidele võimalust tasuda Hortus Musicuse esinemise eest sularahas ning et sageli on mees lasknud töötasu kanda enda isiklikule kontole.