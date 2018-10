ETV+ sai uue peatoimetaja ()

Eesti Rahvusringhäälingu juhatus valis ETV+ peatoimetajaks Ekaterina Taklaja, kes on hetkel ametis ERR-i venekeelse uudisteportaali rus.err.ee vastutava toimetajana. Uus peatoimetaja asub ametisse 1. jaanuaril 2019.

ETV+ peatoimetaja ametikoha täitmiseks korraldati avalik konkurss, millele laekus kokku kolmkümmend sooviavaldust. ERR-i juhatuse liikme Urmas Oru sõnul olid lõppvooru pääsenud kuus kandidaati kõik väga võimekad ja valiku tegemine oli raske.

"Ekaterina kasuks rääkis väga tugev ajakirjanduslik taust ning kindlasti ka edukas töökogemus ERR-is," märkis Oru.



Ekaterina Taklaja näeb kõige olulisema ülesandena ETV+ ajakirjandusliku sisu arendamist ning veelgi suurema sünergia loomist ERR-i venekeelsete meediumite vahel. "ETV+-is töötavad tugevaimad venekeelsed ajakirjanikud Eestis, kellega koos annab kindlasti edasi arendada ETV+ programmi, muutes selle veelgi teravamaks ja päevakajalisemaks ja seeläbi ka populaarsemaks sihtauditooriumi seas. Kindlasti panustan erinevate ERR-i venekeelsete meediumite sünergia loomisele, koostööle rus.err.ee portaali ja Raadio 4-ga," ütles Taklaja.



Ekaterina Taklaja on sündinud 1973. aastal Peterburis. Ta on lõpetanud Peterburi Riikliku Ülikooli filoloogia teaduskonna cum laude. Täiendanud end Peterburi Rahvusvahelise Ärijuhtimise Instituudis ja Suurbritannias Exeteri Ülikoolis ning töötanud eksperdina EBRD ja Maailmapanga projektidega Venemaal. Eestis elab Ekaterina Taklaja alates 2002. aastast ja on töötanud inglise keele õpetajana Rocca al Mare koolis, ajalehe Äripäev venekeelsete väljaannete toimetajana ning ERR-i uudisteportaalis. Ekaterina Taklaja räägib vabalt eesti, vene ja inglise keelt.