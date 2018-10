New Orleansis tapeti räppar Young Greatness, kes on tuntud ennekõike kolme aasta tagusest palast "Moolah", mida on YouTube'is vaadatud üle 30 miljoni korra.

34aastane artist (õige nimi Theodore Jones) lasti kohaliku ajakirjanduse teatel maha esmaspäeva öösel Waffle House'i toidukoha ees.