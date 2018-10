Põhja prefektuuri pressiesindaja rääkis Õhtulehele, et venekeelse Delfi toimetusse laekus kiri, kus kirjeldati situatsiooni, nagu oleks kellegi koju sisse murdnud narkojoobes kirvega mees. Olukorda uurides ja 112-le laekunud kõne kontrollides, selgus, et Delfile kirjeldatud olukord ei vastanud sellele, millest räägiti 112 kõnes.

Häirekeskusest helistati naisele tagasi, et täpsustada, kas on tõesti kellegi elu ja tervis on ohus ja vaja politsei sekkumist. Kuna selgus, et tegemist on materiaalse kahjuga ja kahju tekitaja lahkus korterist, siis helistajale selgitati, kuidas saab sisse nõuda kahju tsiviilkorras. 112-le tehtud kõnes polnud juttu kirvega ähvardanud inimestest, nagu seda kirjeldati Delfile saadetud kirjas.