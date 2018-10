Ahvid hakkavad krokodille tapma. Tapavad ja tapavad. Lõpuks läheb jõehobu ahvide juurde rääkima, et miks nad ikka nii teevad ja et see ei ole ilus.

"Me otsustasime kõik suure suuga loomad ära tappa," vastavad ahvid.

Jõehobu mõtleb, maigutab suud ja ütleb siis:

"Nunuh!"