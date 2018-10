Vaid napp nädal on jäänud, et saata oma muusikalist loomingut tänavusele "Eesti laulu" võistlusele. 6. novembril kell 23:59 läheb esitamine lukku. Praeguseks on laekunud 24 lugu.

“Nüüd on viimane aeg on oma parim looming sahtlitest üles soojendada või otse stuudiost üles laadida! Loodan näha uusi artiste ja helikeelt vana hea ja tuttava kõrval,” räägib "Eesti laulu" peaprodutsent Tomi Rahula.

“Olgu see artisti või laulukirjutaja esimene või kahesajas pala, pop-ballaad või metal - muusikaajalukku kirjutab hea laul end igal juhul. Loodan kohe esimesel aastal Eesti Laulu peaprodutsendina sattuda silmitsi positiivse murega, et suurepäraseid laule on väga-väga palju.”