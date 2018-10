Nüüd on mees aga teatanud, et unistab oma genitaalide eemaldamisest, et ta saaks olla "täiesti lame", nagu luukere. Mees paljastas ka, et tal on suidsiidsed kalduvused ning ta tunneb end surnuaedades nagu kodus. "Tahaksin, et mind maetaks kaks meetrit maa alla. Mulle meeldib surnute kõrval olla."

Ramirez oli alati pealuudest võlutud, kuid ei saanud oma kehaga enne ema surma midagi ette võtta, sest ema ei oleks seda lihtsalt heaks kiitnud. Olgugi, et mees näeb jube välja, väidab ta, et on täiesti tavaline inimene, kes lihtsalt näeb välja teistmoodi. "Tunnen end hästi sellisena, nagu olen."