Järgmine peatus Lasnamäe – kuum sihtkoht koduostjatele 

Tallinna suurim linnaosa on viimastel aastatel teinud läbi hüppelise arengu. Seal on oma koha leidnud uued kaubanduskeskused, Eesti suurim ja moodsaim Tallinki tennisekeskus või näiteks Tondiraba jäähall. Tervisesportlased saavad nautida korras kergliiklusteid või jalutada parkides. Mõnusa keskkonna loomisele on tõelise hoo andnud kogukonnaliikumise eestvedaja MTÜ Lasnaidee. Kõik, mida üks atraktiivne elukeskkond pakkuda võiks.

Korteriostjate suur huvi

Eesti juhtiva ja tuntuima kinnisvaraarendaja Endoveri müügiosakonna juhi Marko Männimetsa sõnul ei ole kahtlustki, et Tallinna suurim linnaosa on viimasel ajal uue kodu otsijate huviorbiidis. “Kui keegi minult täna küsib, kuhu tasuks suund võtta, siis julgen kindlalt öelda: järgmine peatus on Lasnamäe,” ütleb Männimets. Varem pigem tagasihoidlik uusarenduste piirkond on nüüd tõelise hoo sisse saanud. “Seda kinnitab ka Endoveri arendatud Mustakivi tee 25 asuv Eesti suurima kortermaja uusarendus VEGA , mis on kiiresti võitnud paljude kodusoetajate südamed.” See kunagine Eesti Mereakadeemia hoone muutus vähem kui aastase ehitusperioodi jooksul uhkeks 297 korteriga kinnisvarapärliks. Männimetsa sõnul on arenduses praeguseks müüdud üle 200 korteri ja huvi on jätkuvalt suur nii koduotsijate kui ka investorite seas.

Turvaline elukeskkond ja taskukohane hind

“VEGA residentsi edu peitub suurepärases koosluses. Siin saavad kokku turvaline piirkond, mõistlik hind, madalad kommunaalkulud ja rohkelt lisaväärtuseid. Hea kodu leiab endale nii rahulikku elukeskkonda ja ruumikust otsiv pere kui ka suurlinliku tunnetust sooviv inimene, kes peab lugu kõrgetest lagedest, avaratest planeeringutest ja imeilusate vaadetega katuseterrassist. Majast avanevad vaated nii merele, vanalinnale kui ka suvel rohelusse mattuvale Tondiraba pargile,” kirjeldab Männimets ning lisab, et VEGAt ümbritsev avarus ja rohelus on Lasnamäel väga unikaalne. Suur eelis on ka see, et kõik on käe-jala juures. VEGA asub Lasnamäe südames – hea ligipääsetavusega kohas, kus läheduses on poed, hiljuti avatud Lasnamäe Tervisekeskus ja Tondiraba jäähall.

Madalad kommunaalkulud ja praktilise planeeringuga 1-4-toalised korterid pakuvad võimalusi erineva ootusega koduostjale.

Unikaalsed lisaväärtused hinna sees