OSTA ÄRA! Müüki on pandud Jaak Joala Jaguar ()

Jaak Joala poeg Janar on müüki pannud oma isa sõiduauto Jaguari, millega Janar kolm aastat tagasi ka avarii tegi. Sõiduauto on pakkumisel 18 000 euroga.

"Auto omanik oli Jaak Joala ja senini ei ole keegi sellega sõitnud. Auto on korralik ainulaadne, nii endise omaniku poolest kui ka tehniliste näitude poolest. Ostke endale tõsine meene meie ainulaadsest laulikust," seisab kuulutuses. Ilmselt peetakse silmas siiski seda, et auto on olnud Joalate perekonnas.

Jaak Joala Jaguar (Kuvatõmmis/auto24.ee)

2015. aastal augustikuu ööl peeti joobes Janar kinni Kristiine linnaosas, kus ta kaotas auto üle kontrolli põrutas kunagi oma isale kuulunud Jaguariga eramaja aeda. Juba järgmisel päeval sai mees kiirmenetluskorras kätte karistuse, milleks oli 2 kuud ja 20 päeva tingimisi.

Kohtuotsuse järgi võeti Joalalt ära ka kaheks kuuks mootorsõiduki juhtimise õigus. Menetluskuludena määrati määrati Joalale sundrahaks välja 292,50 eurot ning kaitsjale makstud tasuks 144 eurot.

