VIDEO | Sügisilm muutis kodutee kuumaastikuks, valla abi tegi kõik veel hullemaks ()

Nördinud Harjumaa külaelanik on enda vallavalitsusele edastanud pardakaamera video oma koduteest, mis on kõike muud kui rõõmu pakkuv. „Tee on nii autodele, lapsevankritele kui ka jalakäijatele ohtlik ja peaaegu et läbimatu,“ kurjustab kohalik portaalis Anna-teada.ee. „Vald ei ole oma teed üldse hooldanud.“

Pahandava elaniku sõnul käis paar kuud tagasi teehöövel kruusateed silumas, kuid lõppkokkuvõttes tegi höövel tee hoopis hullemaks. Pardamaakera videost on näha, et kruusateel on lõike, kus auk on augu järel, nii et sõiduauto rapub paremale ja vasakule.

„Teed kasutavad igapäevaselt paljud: tööinimesed, noored, kes kooli lähevad, ja lapsevanemad, kes lapsi lasteaeda viivad,“ rõhutab külaelanik, kes on oma hädas viidud niikaugele, et ta otsustas vallaisadele edastada video, mis näitab puust ja punaselt, kui tõsine on tema ja paljude teiste perede olukord.