Kaks ameeriklannat on Daily Mirrori teatel teinud meditsiiniajalugu: nad said lapse, keda nad mõlemad olid oma ihus kandnud.

"Ma olin laste saamisest väga huvitatud, aga Bliss natuke kahtles," rääkis Ashleigh. "Ma tahtsin last, kes oleks bioloogiliselt minu oma, aga ma ei tahtnud last kanda," seletas Bliss.

Leht märgib, et tavaliselt saavad lesbipaarid lapsi spermadoonori abil. Last kannab üks naine ning teine adopteerib lapse. Kuid Bliss ja Ashleigh pöördusid viljakusspetsialist dr Kathy Doody poole, keda neile soovitas keegi sõber. Dr Doody pakkus välja protseduuri, mis pole küll uus, kuid mida pole varem kahe ema vahel kasutatud. Meetod, mis kannab nime Effortless Reciprocal IVF, seisneb munaraku viljastamises doonori spermaga spetsiaalses INVOcelli kapslis. Kapsel asetatakse naise tuppe, mis täidab kuvöösi aset.

Tavaliselt kannab embrüot naine, kellelt on pärit munarakk. Aga dr Doody usub, et kuna munarakk ja embrüo olid pärit Blissilt ning seejärel hakkas last kandma Ashleigh, on tegu ainulaadse juhtumiga.