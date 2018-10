Andra oli viieaastane, kui esimene osa ekraanile jõudis. Kuigi ta ise ei mäleta konkreetset esimest saadet, on tal meeles see, milline oli telekavaatamise kultuur Nõukogude Eesis. "Telekat vaadati nii, et terve pere istus. Meil oli kandiline Vene telekas ja terve pere istus selle ümber ja oldi vait," meenutas saatekülaline ning lausus, et tema vanaisa oli olnud "Õnne 13" kirglik austaja.

Andra meenutas lapsepõlves kogetut, et seriaali vaatamine ei olnud kuidagi sundus. "See oli kuidagi teistsugune maailm, selline, mille vastu kadedust tunda," rääkis Andra. Morna linn ja sealsete asukate elu tundus kättesaamatu ja ilus eriti veel siis, kui lapsepõlv möödus Õismäel paneelmajas.

Teede rääkis, et on näitlejaid, kes annavad stsenaristile suuniseid, kuidas võiks midagi teha. On ka neid, kes lasevad end juhtida. "See vist on kõigi asjadega nii, ka teatris. Osad näitlejad helistavad, kui neil hea mõte tuleb ja osad on sellised, kes eeldavad, et stsenaristi töö on mõelda. Nemad tulevad ja mängivad. Mõlemad variandid on okei." Samas hindab Teede seda, kui näitlejal on oma arvamus, kuidas asja paremaks teha."

Stenarist lausus, et seriaalis on tal ühed aktiivsemad näitlejad Marika Korolev ja Anne Veesaar, kellega ta pidevalt suhtleb. "See on hästi tore, sest aitab mind ka. Tihti on kuidagi nii, et olen üksi kuidagi selles."

Teedel on hetkel käsil juba sarja detsembri lõpp. Paralleelselt on stsenarist seotud ka seriaaliga "Teine võimalus". Andraa rääkis, et loomevabadust on Eesti pikima ajalooga teleseriaalis ehk tõesti vähem. "Olen viies kirjanik seal," tuletas Teede meelde. "Väga palju aega võttis selline sisse õppimine. Võtsin "Õnne 13" raaamatud ette, vaatasin vanu osasid ja tampisin teadmisi pähe."

Stsenarist rääkis, et kuigi ta ei saa Morna linna elanikke suurlinna kirjutada, saab ta piisavalt tegutseda nende inimeste eludega selles väikeses linnakeses.

"Kuidagi seda muret ei ole, et teemad otsa saaks. Elu ei saa ka otsa."

Saatejuhi küsimuse peale, millal tuleb seriaali homoseksuaal, vastas stsenarist, et siis, kui selleks on vajadus. "See peab olema põhjendatud. Kui loo jaoks on seda vaja, siis hea meelega teeksime seda. Ma ei taha seda sellepärast teha, et mingi kast saaks linnukese."

Teede tõi välja statistika, et 10% rahvastikust on homoseksuaalid. "Selle statistika järgi peaks Mornas mõni elama küll."

Kuula täispikka saadet siin: