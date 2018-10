Austraalia Eurovisioni eelvooru on esitatud nii poplugusid, ooperit kui ka metalit ()

Esmakordselt oma Eurovisionil osalemise ajaloos on Austraalia otsustanud korraldada võistluspala leidmiseks kohaliku eelvooru. Lugude esitamine kestab veel vähem kui nädala ning Austraalia ringhääling SBS paljastab, et lugusid on esitatud juba sadu, vahendab Wiwibloggs.

Lugude esitamine Austraalia eelvooru lõppeb sel laupäeval. "Sajad laulukirjutajad üle Austraalia on juba esitanud väga erinevaid lugusid - popist kantrini, ballaadidest thrash metalini, ooperit ja kõike, mis sinna vahele jääb," paljastab SBS-i esindaja Josh Martin.

Varasemalt on Austraalia lihtsalt valinud end esindava loo, kuid sedapuhku kuulutati üllatusena välja konkurss ning lugude esitamiseks oli aega vaid kolm nädalat. Muidugi ei pea saadetav pala olema täiesti valmis - see võib olla ka vaid demo.

Muudes riikides on lühike etteteatamisaeg olnud probleem - 2017. aastal olid Iiri laulukirjutajad pahased, et ei saanud piisavalt pikalt eelvoorust ette teada. Kõik olid lihtsalt muude tegemistega nii hõivatud, et ei jõudnud Eurovisionile keskenduda. Taanlased võtavad võistluslugusid aga vastu terve aasta - kui lugu jõuab ringhäälinguni liiga hilja, saab see võimaluse järgmisel aastal.

SBS on juba paljastanud, et Austraalia kohalik finaal leiab aset 9. veebruaril. 8. veebruaril peetakse aga maha žürii poolfinaal, mida vaatab rahvusvaheline žürii. Selle põhjal antakse oma hinded.