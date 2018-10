"Pean ütlema, et mul pole eriti olnud mahti tagasisidet ja kriitikat taga ajada. Olen vaadanud neid asju, mis on näppu jäänud ja tundub, et Facebook hoiab mind kurjemast kriitikast," sõnab "Vikerhommikus" sarja "Pank" stsenarist Tarmo Jüristo.

"Siit-sealt kuulen, et inimesed on pahased ning heidetakse ette ühte, teist ja kolmandat, aga väga palju mulle seda näppu ei ole jäänud," räägib Jüristo, kuid tunnistab, et on mõnda kriitilist arvustust ikkagi näinud. Siiski on näost näkku suheldes inimeste reaktsioonid siiski positiivsed olnud. "Väga raske ongi teha asja, mis kõikidele ühtmoodi meeldiks. Arvan, et minu seisukohalt oleks kõige kurvem olnud, kui kõik oleksid ükskõiksed olnud."

Tarmo ütleb, et kuna tegu on kümneosalise looga, mahub sinna tegija poole pealt vaadates erinevaid hetki. "On selliseid, kus vaatad, et järgmine kord teeks paremini ning selliseid, mille peale ütleme, et vau, siin juhtus midagi, mida poleks osanud loota. See on tervik, mille kallal me vaeva nägime ja kui mina sellele tervikule tagasi vaatan, siis mina olen rahul, et saime sellise asja, mida tegema läksime," sõnab Jüristo, et esimese kahe osa pealt ei tasu veel põhjapanevaid asju ütlema hakata.

Jüristo on saanud tagasisidet ka tollastelt pangatöötajatelt. "Nendelt, kellelt saanud olen, on tagasiside küll selgelt positiivne olnud. Rain Lõhmus ja Heldur Meerits on öelnud, et nemad tundsid selle ajastu ära. Mul on hea meel, et paljud inimesed, kelle prototüübid on äratuntavamad, on ise selle suhtes väga rahulikud."