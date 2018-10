Korruptsiooniskandaali tõttu TLT juhi kohalt lahkunud Tamm on tagasi linna palgal ()

Korruptsiooniskandaali tõttu Tallinna Linnatranspordi AS-i (TLT) juhi kohalt lahkuma pidanud Enno Tamm on viimased poolteist kuud töötanud AS Tallinna Tööstusparkide (TTP) arendusdirektorina.

Tamm lahkus TLT juhi kohalt peale seda, kui mitmele tema alluvale esitati kahtlustus korruptsioonikuriteos. Tamm ise kahtlustust ei saanud ja tema sõnul pole teda isegi üle kuulatud. Tamm ütles, et ettepaneku TTP arendusdirektori kohale asumiseks tegi talle Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu.

"Olen oma pika elu jooksul viis aastat Põhja-Tallinna vanem olnud, mul on teatud kogemused Põhja-Tallinnaga, see oli vast määrav," kommenteeris nüüd 3800-eurost brutopalka saav mees seda, miks just tema tööle võeti.