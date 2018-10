Soome kultusansambli Hanoi Rocks muusik Andy McCoy visati Soome kuulsuste "Big Brotheri" televõistluselt juba kümne päeva möödudes välja, sest ta oli raevuhoos üritanud Anu Saagimile kallale tungida. McCoy on senini tige, et Saagim tema kunstiteost omal käel täiendas. Kuid Anu kinnitab Ilta-Sanomate intervjuus: ta kartis tõsiselt oma elu pärast. Hanoi Rocksi legend meenutab Lamppu Laamaneni värskes raamatus "Andy - Rock'n'Roll Star" viie aasta tagust "Big Brotheri" skandaali, kui Saagim tema maalile värviga sõrmejälgi tegi, mispeale ta enesevalitsuse kaotas. "Kuradi tohmakas tuleb mu maali rikkuma. Mul viskas katus täitsa ära. See oli ilmselt selle tohmaka kättemaks, et nemad ei saanud kärakat juurde ja mina sain. Ma ütlesin, et nad on juba piisavalt saanud," kirjeldab McCoy juhtunut.

Saagim meenutas Ilta-Sanomate intervjuus, et tegi McCoy maali servale värvitäppe, kui rokkar parajasti õues suitsu tõmbas. Anu oli enda sõnul arvanud, et see üksnes suurendab taiese väärtust. "See oli selline sodipodimaal ja ma arvan, et ta poleks seda isegi märganud. Aga üks tüdruk kandis McCoyle ette, et mina tegin sinna mõne täpi juurde, kuigi see pidi saladuseks jääma."

Saagimi sõnul polnud majja naasnud Andy maali isegi vaadanud. "Ta lihtsalt arvas, et ma olen kogu maali ära rikkunud. Ta tuli joonelt minu poole ja ähvardas mu ära tappa. Ma tõesti ehmatasin, sest enda arust olin hea naljaga hakkama saanud." Saagim pages magamistuppa ja tõmbas ukse kinni. "Ta üritas mulle jalaga näkku virutada. See oli tubli karatelöök ja tema jalg läks peaaegu uksest läbi. Ma arvan, et ma oleksin võinud surma saada. Kogu produktsioonitiim ehmatas ära." McCoy viidi rahunema ning õige pea saadeti ta BB-majast minema. "Elasime peaaegu naabermajades ja Andy karjus veel majast lahkudes, et küll ta mu sealt kätte saab. Aga me pole pärast seda kohtunud," ütleb Saagim, kuid tõdeb: ta ei teadnud, et maalikunst McCoyle nii tähtis on. Rokkar on tõesti aastaid maalinud ning ka näitusi korraldanud.