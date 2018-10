Riigihalduse minister Janek Mäggi on valitsuskabineti nõupidamisele esitanud memorandumi, mis toob välja, et riigiametnike numbrit on aina raskem vähendada ning järgnevatel aastatel on oodata hoopis töötajaskonna kasvu. Värskemad andmed pärinevad perioodist 1. juuni 2017 kuni 1. juuni 2018, mille jooksul on riigiametnike arv vähenenud olulisemalt väiksemas mahus kui varasematel aastatel. Kui aastatel 2015–2016 vähenes riigitöötajate arv tervelt 1712 võrra, siis 2016–2017 aastal oli selleks arvuks 576 ja 2017–2018 kõigest 162. Käesoleva aasta juunikuu seisuga töötab riigiaparaadis 50 806 mutrit ja polti. Memorandumis tuuakse välja, et riigiaparaadis peaks iga-aastaselt kaduma 750 töökohta, et olla proportsioonis Eesti väheneva tööealise elanikkonnaga, kuid suurte ümberkorralduste vähesuse tõttu ei ole seda võimalik saavutada. Kui viimasel aastal vähendati kõige rohkem töötajaid Maksu- ja Tolliametis (-35) ja rahandusministeeriumis (-34), siis teiselt poolt on töötajaskonda kasvatatud kõige rohkem SA Tartu Ülikooli Kliinikumis (+88), Kaitseväes (+82) ja Töötukassas (+77).

Vaadates eelkõige värskeimate aastanumbrite taha, nenditakse memorandumis, et olemasolev trend on murettekitav. Nimelt peaks keskvalitsuse sektori töötajate arv käima sama jalga tööealise elanikkonnaga, mis on vähenemas. Kuna töötajate arv on vähenemine on oluliselt aeglustanud ja umbes 60 asutuses on töötajate arv hoopis kasvanud, ei suudeta kinni pidada põhimõttest, et valitsussektori töötajate arvu moodustab 12% tööealisest elanikkonnast.

Riigiasutused alles peavad plaane Memorandum annab aru ka selle kohta, kuidas on riigiasutustel edenenud plaanid viia töötajaskonda Tallinnast välja. 2018. aasta augusti lõpuks oli pealinnast välja viidud 583,5 töökohta, arvestamata sealjuures salastatud Kaitseväe töökohti, mille juures on kõige suuremaid samme teinud sotsiaalministeerium, mis on kavandatud 202 kohast viinud Tallinnast väljapoole 155 töökohta. Kõige kesisemalt läheb kultuuriministeeriumil, mis on 50 ametikohast vaid 6 suutnud pealinnast välja viia. Mitmetel asutustel on kolimine kas töös või ettevalmistamisel. Näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus peaks plaani järgi viima Pärnusse 25 töökohta. Kuigi 7 töökohta on suvepealinna juba viidud, ootavad ülejäänud töökohad lisaraha 300 000 euro näol, mille tulemusel saaks kolimisega 2019. aasta alguses ühele poole. Mõnede asutuste puhul oodatakse ehitustööde järel, teistel kaalutakse alles asukohti. Näiteks Riigimetsa Majandamise Keskuse 20 töökohta võidakse ühe võimaliku variandina viia Lääne-Virumaale Sagadi külla.