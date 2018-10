Turistid seisavad hauakivi ees, millel on kiri: "Tundmatu sõduri haud".

"Ega keegi juhuslikult tea, kes siia maetud on?" küsivad turistid.

"Siia on maetud härra Müller," vastab üks kohalik.

"Aga miks on siis kirjas "Tundmatu sõduri haud"?"

"Vaadake, pole ju täpselt teada, kas härra Müller oli sõdur või mitte."