35 aastat tagasi olid “Prillitoosi” saate teemadeks kõiksugused probleemid, millega vanemad või puuetega inimesed pidid kokku puutuma: alatest tervisest, rahast, suhetest perekonnaga kuni tervise- ja psühholoogiliste probleemideni välja. “Väga ruttu tekkisid arstinõuanded, Viktor Vassiljev oli ning on praegugi teletohter, tema muutus väga populaarseks. Saates olid veel pensionitega seotud küsimused, pärandimured ning vaba aja sisustamisega seotud teemad. Väga palju oli pensionäride ühendusi ja positiivseid näiteid, kuidas oma elu vanemas eas elada. Kõik see temaatika tuli voona meile peale,” räägib Šein.

“Seega tekkis teise kõrvalteemana ka puuetega inimeste probleemidega tegelemine. Meilt nõudis see ainult empaatiat ja tegevustahet ja seda meil oli.”

Täna 35 aastat tagasi pani legendaarne telemees Hagi Šein aluse saatele "Prillitoos". Mees ütleb, et pärast saatega alustamist võttis saatemeeskonnaga ühendust ka palju puuetega inimesi, kellest toona ei räägitud ja kelle olemasolust ühiskonnas ei teatudki.

Kuid lisaks üldiste vajalike teemade käsitlemisele aidati ka konkreetseid inimesi, kel olid spetsiifilised mured. “Ma olen isegi kunagi otsinud plekkvanni - nii naljakas, kui see ka poleks -, et inimene saaks end pesta. Ta oli voodihaige ja teda polnud võimalik pesta. Läksime selliste asjadeni välja." Puuetega inimestele muretseti abivahendeid ja anti nõu, ning lõpuks hakati tegema lausa “Prillitoosi” tervisepäevi ja rahvamatku, kontserte Linnahallis, sõideti ratastoolidega ümber vanalinna ja korraldati rahvusvaheline võistlus. "Kõik see paisus väga ruttu üsna suureks ja oluliseks asjaks.”