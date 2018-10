Narva linnapea: kui presidenti valiks rahvas, saaks Kaljulaid narvalaste toetuse ()

Narva linnapea Tarmo Tammiste usuv, et Kersti Kaljulaidi otsus käia sageli Narvas ja suhelda sealsete inimestega, on väga hea.

Kaljulaid veedab sel sügisel Narvas kokku üle kolme nädala ja pärast oma esimest pikemaajalist viibimist Narvas 28. augustist 6. septembrini on Kaljulaid seal ka 12.-16. novembril ja 26. novembrist 1. detsembrini, kirjutab Delfi.

Ma ei kahtle, et narvalaste arvamus presidendist muutus väga tugevalt. Esmajärjekorras selle tõttu, et Kersti Kaljulaid on esimene president, kes läks Narvas tänavale ja rääkis inimestega selles keeles, mida nad mõistavad, kasutamata tõlki, piiramata oma suhtlust ametiisikute ringiga. Kui meil oleksid presidendi otsevalimised, teeninuks Kaljulaid tänu oma visiidile meie juurde kohalike valijate tõsise toetuse.”

Refereeritud artikli täistekst Delfis.