Oktoobri keskpaigas kehtestas Ecuador Julian Assange'ile mitmed uued reeglid. WikiLeaksi asutaja otsustas seepeale koostada hagi, mille kohus nüüdseks tagasi lükanud on.

Ecuadori kohtunik leiab, et interneti eest maksmine ning oma kassi eest hoolitsemine ei riku Londoni saatkonnas resideeruva mehe õigusi, vahendab BBC. Lisaks oli hispaaniakeelses suunitluses märge, et mees peaks korras hoidma oma vannitoa ja maksma nii pesumaja teenuste kui ka oma toidu eest. Assange oli oma hagis märkinud, et ettekirjutused rikuvad tema tema põhiõigusi ja vabadust ning on mõeldud tema lahkuma sundimiseks.

Ecuadori peaprokurör Inigo Salvador sõnas, et kui Assange soovib jääda ning ta järgib eeskirju, saab ta Inglismaal viibida nii kaua kui ta soovib. Salvador lisas, et Assange'i saatkonnas oldud aeg on Ecuadorile maksma läinud 6 miljonit dollarit.

47aastane Assange elab alates 2012. aasta juunist asüülis Ecuadori saatkonnas Londonis, kust tal ei ole võimalik lahkuda, ilma et teda vahistataks.