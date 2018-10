Tallinna kiirabi viis haiglasse mehe, kes sai enda korjatud seentest mürgistuse.

Selle sügise üks esimesi arvatavaid seenemürgistusi, mille puhul vajati Tallinna kiirabi abi, oli septembri lõpupoole Haaberstis. „41aastane mees vajas õhtul kiirabi ja haiglaravi. Ta oli päeval söönud enda korjatud seeni. Pärast seda hakkas ta oksendama ja enesetunnegi oli halb,“ ütles Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas.

Eelmisel aastal said seenemürgistuse ja vajasid haiglaravi 60- ja 61aastane naine Lasnamäel ning 34aastane mees Koplis. Spetsialistide sõnul sõnul kasvab Eestis umbes 200 liiki mürgiseid seeni, millest 12–15 võivad põhjustada surmaga lõppevaid mürgistusi. Üks raskemaid seenemürgistuse juhtumeid oli 2009. aasta augustis, kui viis põlvalast sõid vanaema küpsetatud seenešnitslit. Selgus, et see oli tehtud rohelistest kärbseseentest.