Ajavahemikus 13.00–15.00 on Viljandi maakonnas Kildu–Oksa–Tõramaa maanteel Sandra sild (km 19,5–19,6) seoses silla koormuskatsetustega liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud Kõpu kaudu. Teekonna pikenemine kuni 20,4 km.

Kell 8.00–20.00 on Võru maakonnas Tsooru–Krabi maantee (km 20,8) seoses truubiremondiga liiklusele suletud. Ümbersõit on korraldatud kohalike teede kaudu vastavalt ajutisele liikluskorraldusele.

Meeldetuletuseks sõidukijuhtidele:

Sõidukijuhid peaksid kõige paremini mõistma, miks on helkuri kandmine ülioluline. Helkuri kandmine on kohustuslik pimeda ajal või halva nähtavuse korral. Liiklusohutuse seisukohalt on oluline kanda sertifitseeritud helkurit, mis on kinnitatud sõiduteepoolsele küljele autotulede kõrgusele.