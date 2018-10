"Siis oli üks eriline hetk, kui olin haiglast välja tulnud. Olid need septembrikuu ilusad ilmad ja ma läksin metsa. See metsaskäik jääb mulle elu lõpuni meelde! Ma nägin äkitselt teistsuguseid värve. Ma tajusin sügavust rohkem kui kunagi varem. Ma adusin kümneid ja kümneid erinevaid rohelisi toone. Ma sain aru, et minu jaoks on maailm neljamõõtmeline. Et on pikkus, laius, kõrgus - ja ka sügavus. See on jube oluline," rääkis Mägi.