Täna 1936. aastal andsid neli endist riigivanemat riigivanem Konstantin Pätsile üle märgukirja, milles seisis, et riiki valitsetakse juba aastaid puuduliku õigusliku korraga. Pole ju ka teada, millal Päts kavatseb normaalse olukorra taastada. Võimud keelasid märgukirja avaldamise Eestis. See trükiti Helsingin Sanomates ja kihvtise ülevaate tegi ka Leningradis ilmunud kommunistlik Edasi.

Päts ei vastanud märgukirjale, kuid rääkis sellest veidi Tartus koolijuhatajate üleriigilisel kokkutulekul.

Huvitavaim osa kõnest oli riigivanema suhtumine ajakirjandusse: „Siin öeldakse: Eesti ajakirjandus ei ole vaba. Eesti ajakirjandus on vaba, aga Eesti ajakirjandusele on öeldud – kui teie rumalusi teete, siis vastutate ise. Kui saatuse ülesandel tuli minu võtta raskel momendil Eesti juhtimine enda kätte, siis oli minu esimene nõudmine ajakirjanikkudele: mina tsensuuri sisse ei sea, aga niipea kui te riigi kahjuks midagi teete, siis leian mina seaduses abinõusid, et teie seda kahetsete. Ajakirjandusele antakse näpunäiteid, (sest nad) sageli ei tea, kuidas teha, kas see on tarvilik. Siin käsikäes töötamine ajakirjandusega on tarvilik, seda olen mina teinud. Mitte selles ei seisa ajakirjanduse vabadus, et meie ütleme – räusake aga peale.“