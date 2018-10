Väikese auto moodi mopeedautot tuntakse kui nii-öelda juhiloata neljarattalist sõidukit. Sellega võib ringi sõita isegi 14aastane laps. Täiskasvanutel, kes on sündinud enne 1993. aastat, ei pea juhilubagi taskus olema. Mopeedauto rooli võivad istuda ka endised roolijoodikud ja liiklushuligaanid, kellelt B-kategooria juhiluba ära võetud. Kas liikluses on ohtlikumad juhiloaga lapsed või -loata täiskasvanud, on raske kindlaks teha, kuid Eesti Liikluskindlustuse Fondi andmetel satuvad õnnetustesse siiski enamasti täisealised roolikeerajad.