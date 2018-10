Möödunud nädalal esitas kinnisvaraarendaja linnale detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kompassi väljakule kuni 13korruselise kõrghoone rajamiseks. Seejuures müüvad nad endisesse ühiselamuhoonesse rajatavasse elumajja luksuskortereid miljonivaate lubadusega. Kuna aga linn on seisukohal, et avalikule linnaväljakule hoonestusluba ei anta, siis võibki miljonivaade kehtima jääda.

Riik müüs kinnisvarafirmale Endover Tallinna kesklinnas asuva Kompassi väljaku, kuhu ettevõte tahab ehitada 13korruselise kõrghoone, vahendas "Aktuaalne kaamera". See kinnistu on aga nullehitusõigusega ning linn ei kavatse järeleandmisi teha. Tegu ei ole esimese korraga, kui riik müüb kinnisvaraarendajale krõbeda hinnaga krundi, millele tegelikult ei tohigi ehitada.

"Detailplaneeringu algatus sellisel kujul on meile tõesti tulnud ja oma varasematele seisukohtadele tuginedes me kaalume praegusel hetkel detailplaneeringu algatamata jätmise korralduse ettevalmistamist," ütles Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd. "Kõrghoone sellel platsil on kindlasti midagi sellist, mis linnaehituslikult sinna kuidagimoodi ei sobi."