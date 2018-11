VIDEO | „Puuduta mind!“ 51. saade | Ants Rootslane: konstellatsiooni ülesanne on teha perekonna varjatud mustrid ja kohad nähtavaks

Meil kõigil on perekonnas oma kindel koht, aga teatud elusündmuste tagajärel me suurest armastusest loovutame oma kohti. Seetõttu tunnetame tihti justkui paigalseisu elus või on meil mõni terviseprobleem. Lisaks on paljudel juhtudel tingitud süsteemi valest toimimisest ka ärevus ja depressioon. Olen Venamaa süsteemsete lahenduste instituudi õpilane ning oman õigust läbi viia individuaalteraapiaid. Täna olen konstellatsiooni sidunud hüpnoosiga ja esimese inimesena kasutan hüpnoosi olekut selleks, et inimese peresüsteemi tasakaalu viia.

Sestap on üks hüpnoosi seanss rohkem kui lihtsalt hüpnoos. Sinu käsutuses on maailma parimad ja tunnustatud eneseregulatsiooni vahendid ning enda tahte ja soovi korral võid sa luua läbi hüpnoosi või teiste praktikate oma unistuste elu. See kõik ei käi ühe sõrmenipsuga, aga juba esimese seansiga tunned sa muutust, mida sa ei osanud ilmselt oodata. Minu eesmärk on tõsta sinu teadlikkust elust, mõistusest ja sinu päris olemusest.

Ants, sa oled tänaseks hüpnotiseerinud sadu inimesi ja ütled, et päris paljud otsivad abi just foobiate osas.?

Ma ei ütle kunagi, et neid inimesi ravin. Saadan nad rändama iseendasse ja aitan leida vastused iseenda seest. Mõistus tavaolekus võib isegi aru saada, et tänane hirm on täielik absurd, aga sellest hirmust ta vabaneda ei oska, kuna põhjused võivad olla väga sügaval alateadvuses.

Kas hüpnoosi osas on inimestel ka palju eelarvamusi?

Jah. Näiteks kardetakse, et inimene kaob sellesse ära ega suuda tagasi pöörduda. Kuid samas kogetakse hüpnoosi tegelikult iga päev. Näiteks kõige sügavamalt siis, kui jääme magama ja ärkame. Autos või bussis sõites juhtub seda samuti üsna tihti – sa kuuled, mis toimub, kuid ei taha keha enam liigutada. Hüpnoosi puhul aga juhime sellist olekut.

Kas inimesed kogevad hüpnoosi erinevalt?