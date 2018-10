Vahur Kersna alustab teleprojekti ettevalmistamist, mille keskmes on Evelin Ilves.

Vahur sõnab, et Evelin on tema jaoks väljakutse. „Iga järgmist asja ette võttes peab mul olema tunne, et äkki ma murran hambad ja kukun läbi. Siis on asi minu jaoks huvitav ja tegemist väärt.”

„Evelin on tegelikult minu jaoks hästi keeruline persoon. Ta on väga huvitav. See, mida ta on läbi elanud, kui palju ta on saanud eest ja tagant, paremalt ja vasakult, ülevalt ja alt, ja jäänud ellu ning mõistuse juurde, on minu jaoks huvitav. Ma annan endast parima,” lubab Kersna.