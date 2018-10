The Hollywood Reporteri filmikriitik Boyd van Hoeij arvustas Eesti 100. sünnipäevaks valminud filmi "Võta või jäta", mida nägi Luksemburgis toimunud Kesk- ja Ida-Euroopa CinEast filmifestivalil.

Boyd van Hoeij toob filmist välja kontrastse stseeni, kus Erik ja Moonika panevad lapsele nime ning otsustavad, et just mees hakkab uue ilmakodaniku eest hoolitsema. Perekonnaseisuametist väljudes satuvad nad aga kokku äsja abiellunud pulmapaariga.

Kriitik kiidab, et filmi muudavad värskeks detailid, näiteks Eriku töötamine Soomes ja et filmis näidatakse isa, kes on otsustanud üksinda oma lapse üles kasvatada. Samuti meeldib talle, et Liina Triškina-Vanhatalot ei huvita olukordade dramaatilisus vaid võimalus sündmusi eemalt jälgida.

Hoeij jääb rahule ka Sagori esitusega. "Eriku karakter pole küll eriti sügav ja keerukas, aga samas muudab teda kehastav Reimo Sagor rolli tugevaks ja meeldejäävaks. Publik on terve draama vältel Eriku poolt just tänu Sagori karismaatilisusele," sõnab ta.