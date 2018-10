Viimane gripihooaeg, mis nõudis 94 inimelu, sunnib mõtlema, mida annaks teha teisiti, et hoida sügisest kevadeni möllava viiruse tekitatav kahju võimalikult väike. Et suurim riskigrupp on eakad (94 inimesest peaaegu kõik olid üle 65aastased) ja hooldekodud on viiruse kiiret levikut soosiv keskkond, on loogiline, et riik otsib esmalt vahendeid, kuidas kaitsta sealseid elanikke.

Nüüdseks ongi otsustatud, et järgmisest aastast tasub hooldekodude patsientide vaktsiini eest haigekassa. Samas on selge, et nende asutuste elanikud ei pruugi olla need kõige haavatavamad – võrreldes näiteks üksi elavate pensionäridega, kel pole halvimal juhul nende tervise vastu huvi tunda võivaid sugulasigi. Niisiis on järgmine loogiline samm korraldada riiklik vaktsineerimine tervele vanuserühmale – kuidas täpsemalt ja kui palju see maksma läheks, seda ongi tervise- ja tööminister Riina Sikkut palunud haigekassal uurida.

Kuid alles järgmisel aastal jõustuvad muudatused tähendavad sedagi, et on igaühe enda asi, kuidas valmistuda peagi algavaks haiguspuhanguks. Korrapärane kätepesu, rahvamasside vältimine ja aja leidmine puhkuseks on mõistlikud soovitused, kuidas tervist hoida. Kuid gripist hoidumiseks on kõige tõhusam vaktsineerimine. Hea uudis on, et septembris on end 42% rohkem inimesi vaktsineerida lasknud kui aasta varem. Küllap kuuleme sarnaseid numbreid oktoobrigi kohta, sest esimest korda pakuvad vaktsineerimisteenust ka apteegid.

Miks vaktsineerimiskampaaniaid ei vea hoopis riik, sellele on lihtne vastus: kui see osutuks edukaks ja vaktsineerida tahtjaid oleks massiliselt, siis ei jätkuks kõigile vaktsiini. Maaletoojad lähtuvad selle tellimisel suuresti eelmiste aastate kogustest, ent gripi vastu vaktsineeritute protsent on meil Euroopa üks madalamaid. Viimaste aastate vaktsiininappus kõneleb aga sellest, et eestlane on rohkem vaktsiiniusku, kui arvata võiks. Nii oleks loogiline vastu tulla perearstide nõudmisele korraldada vaktsiinide hankimise planeeriminegi riiklikult, nagu pole ka surmade ennetuse ja teavitustöö puhul mõistlik rapsida igaüks ise suunas.