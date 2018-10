Siim Kallas lubas valimiste eel, et Viimsi saab nüüdisaegse ja väärika keskuse. Senini pole tehtud ühtki otsust selle jutu täideviimiseks. Küll aga otsustas vallavõim hiljuti, et kohalikule raamatukogule sobiliku hoone ehitamise asemel üüritakse sellele hoopis ruume endises ehituspoes. Ning vallavanem Siim Kallas rääkis volikogus tõsise näoga, et kasulikum olevat iga kuu maksta eraettevõttele 25 000 eurot üüri, kui võtta laenu ja ehitada vallale kuuluv raamatukoguhoone. Ja et seda võiks maksta ehk isegi 15 aastat järjest. Kas tõesti on tegemist kunagi meie riigi keskpanka juhtinud mehega?!

Siim Kallas lubas aasta eest oma vallavanemaks valimise kõnes, et püüab hakata otsuseid kujundama koos opositsiooniga konsensuslikult. Tegelikult ei kaasatud selle esindajaid volikogu komisjonide lihtliikmeteks. Vallalehes opositsiooni taotletud lehekülge meile ei antud. Samuti on tuimalt maha hääletatud kõik opositsiooniliikmete ettepanekud eelarve kohta.

Mõnikord lööb vallavanemas välja teatud kapriis. Näiteks ei meeldinud talle eelmiste vallavanemate kasutuses olnud töökabinet. Uus kabinet ehitati vallamaja teise tiiba ning sinna tehti ka eraldi eesruum sekretärile.

Mis on Siim Kallase vallavanemaks oleku mõte? Mida ta soovib Viimsis ära teha – midagi, mis jätaks ta viimsilaste mällu kauemaks kui vaid üheks valimisperioodiks?

Äraspidisel moel andis nendele küsimustele avameelse vastuse Siim Kallas ise, ja seda ühes hiljutises intervjuus, kus ta teatas oma soovist kandideerida järgmise aasta alguses riigikokku. Märgiline on, et parlamenti ei pürgi Viimsi vallavanem mitte Harjumaal, vaid Tallinnas.

Seega on ta lihtsalt vajanud ajutist kodulähedast töökohta ja mugavat kabinetti, mis võimaldaks tal pärast peresidendivalimistel lüüasaamist rahulikult valmistuda riigikogu valimisteks.

Veteranpoliitiku Siim Kallase rakendamine Reformierakonna valimiskampaanias annab märku oravaparteis valitsevast segadusest. Kaja Kallas pole end parteijuhi rollis suutnud kehtestada ning tema populaarsus on langemas. Sellist problemaatilist olukorda on toodud siluma erakonna praeguse juhi isa, kes on ühtlasi ka ülekantud tähenduses Reformierakonna isa. Paraku pole sellest manöövrist pikemas perspektiivis kasu, sest Siim Kallas on paraku oma esinemistega Viimsi volikogus näidanud, et tema paremad päevad on jäädavalt möödas.