Kui Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Jevgeni Ossinovski tegi hiljuti teistele parteidele üleskutse mitte teha koostööd demokraatliku õigusriikluse põhimõtteid eirava EKREga, siis vaevalt ta lootis tormilisi toetusavaldusi oma ametivendadelt Keskerakonnast ja Reformierakonnast. Ossinovski avaldust võib pigem tõlgendada kui järjekordset suhtekorralduslikku ja taktikalist käiku, kus oma püsivalijatele korrati taas, et sotsid on liberaalsete väärtuste kaitsel, ning vihjati, et ka suurerakondade (Keskerakond ja Reformierakond) liberaalsemalt meelestatud valijad võiksid järele mõelda, kelle poole nad ikkagi neil valimistel hoidma peaksid. Kogu loo juures on aga huvitavad kaks küsimust: esiteks, miks teised erakonnad EKREga valitsuskoalitsiooni minekut ometi ei välista, ning teiseks, kas SDE enda EKRE-le vastandumisega äkki üle ei pinguta?

Välditakse liiga kirjut võimuliitu

Põhjuse, miks suurerakonnad EKREt kõrvale jätma ei kipu, võiks kokku võtta ühe fraasiga – „poliitiline pragmaatika“. Kuna valimistulemused on seni veel ennustamatud, ei soovi Keskerakond ja Reformierakond oma mänguväljaku piire juba ette liialt ahendada. Kui näiteks EKRE saab valimiste järel riigikogus umbes viiendiku kohtadest, muutub temata koalitsiooni tegemine üsna keeruliseks. Ärme unusta, et nn suurt koalitsiooni (Keskerakonna ja Reformierakonna liitu) kumbki Eesti poliitika raskekaallastest praegu väga ei ihalda. Sellisel juhul jääbki EKRE välistamise järel ainukese võimalusena alles kolmest-neljast partnerist koosnev ülimalt kirju võimuliit. Viimane võib osutuda aga üsna ebastabiilseks, mistõttu valimistsükli keskel tuleb hakata vaatama võimalike alternatiivide järele. Nii Kaja Kallas kui ka Jüri Ratas teavad suurepäraselt, milleni populaarsuselt teise või kolmanda erakonna pidev välistamine viib – see tüürib sinnapoole, et üks suurematest põhivoolu parteidest muutub valitsuskoalitsioonide tegemisel asendamatuks ja võib nii segamatult valitsustes püsida aastakümneid. Nii juhtus Reformierakonnaga, kellel õnnestus tänu Savisaare Keskerakonna pidevale kõrvalejätmisele 17 aastat järjest võimul olla. Kuna ei Kallas ega Ratas tea, kumb parteidest võiks EKRE pidevast välistamisest rohkem võita, ei julgegi nad seda mängu praegu alustada. Tüüpiline Ida-Euroopa parteide käitumine Pealegi kardavad mõlemad parteid, et EKRE-le liialt vastandudes võivad nad kaotada omaenda konservatiivsemaid valijaid (Reformierakond muretseb vanemaealise rahvuskonservatiivse valijaskonna ja Keskerakond vene valijate pärast). Selles suhtes käituvad Eesti erakonnad nagu tüüpilised Ida-Euroopa parteid, kes, arvestades nendes ühiskondades palju tugevamalt juurdunud antiliberaalseid ja (rahvus)konservatiivseid väärtusi, peavad paremäärmuslike parteide valitsusse kaasamist üsna loomulikuks sammuks, sest ülekaalukat ühiskondlikku hukkamõistu pole seejärel karta. Enamik Lääne-Euroopa põhivooluparteide poliitikuid peab olema palju ettevaatlikum. Kas sotsiaaldemokraadid EKRE-le vastandumisega äkki üle ei pinguta? Hulganisti uusi toetajaid pole see erakonnale seni veel tõepoolest toonud. Arvestades Eesti ühiskonnas järjest tugevnevat konservatiivset väärtusfooni, polegi see kuigi üllatav. Samas, kui vaatame arenguid Lääne-Euroopas, siis nendes riikides on konflikt teljel „rahvuslik avatus ja liberaalsus“ versus „rahvuslik suletus ja konservatiivsus“ muutunud järjest tugevamaks ning sellest tüliküsimusest kujuneb tõenäoliselt 21. sajandi poliitika võtmevastandus.