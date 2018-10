Igal sügisel, kui esimene lumi maha sajab, vallutavad uudisteportaale pealkirjad stiilis „Eile toimus xx liiklusõnnetust.“ Niisuguseid uudiseid ei pea isegi ennustama, need on ette teada. Kahjuks. Asi pole ainult suverehvides. Kui talvel tuleb mõni sajupäev, on portaalid samasuguseid uudiseid uuesti täis, ehkki nüüd peaks kõigil - suured ja rasked masinad muidugi välja arvatud -, olema all talverehvid.

Mis toimub? Kopsti! Kopsti! käib reha üha uuesti vastu pead. Kas pole võimalik õppida ja ükskord aru saada, et halbade ilmastikutingimuste ja teeolude korral ei saa sõita samamoodi nagu suvel? Politsei esineb üleskutsetega jätta suverehvide korral auto koju. Kui talverehvid juba all, siis need pole imeasjad, millega hetkega pidama saab. Politsei manitseb kiirust vähendama ja pikivahet suurendama, aga väga paljud ei kuula. Kas tõesti tuleb mats omal nahal järele proovida, enne kui karm reaalsus kohale jõuab?

Sügisel-talvel tulevad ka päevad, mil vastu maad võib laskuda ülipaks udu. Millegipärast näeb ka selle korral liikumas juhte, kelle meelest on nähtavus hiilgav. Ent nagu elu näitab, ei suuda ootamatu takistuse tekkimisel maanteekiirusel mitte keegi sellele otsasõitu vältida.